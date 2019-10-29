Кито, , 04:01 — REGNUM В ходе протестных акций против отмены субсидий на топливо, проходивших в Эквадоре, погибли десять человек, сообщает пресс-служба омбудсмена страны на официальной странице в Twitter.

По данным ведомства, за 12 дней протестов, в стране погибли десять человек, еще 1340 получили ранения. По словам омбудсмена Фредди Кариона, большое число пострадавших получили серьезные травмы. Также сообщается о 1592 задержанных в ходе уличных беспорядков.

«Из них 76% — незаконные и необоснованные задержания», — заявил Каррион.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Эквадоре прошли массовые протестные акции против отмены субсидий на топливо. Руководство страны смогло стабилизировать ситуацию, вернув субсидии и объявив о проведении социальных реформ в стране.

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