Петропавловск-Камчатский, , 03:28 — REGNUM Сессия Законодательного собрания Камчатского края 29 октября одобрила кандидатуру Романа Васильевского на пост председателя правительства Камчатского края. Об этом сообщает пресс-служба собрания.

Роман Василевский Kamgov.ru

Василевский вступит в должность главы правительства после того, как приказ о его назначении подпишет губернатор Владимир Илюхин.

Ранее Роман Василевский руководил Елизовским районом Камчатки.

Поправки о разделении должностей губернатора и председателя правительства Камчатского края были приняты парламентом региона 2 сентября по инициативе главы региона.

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