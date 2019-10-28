Петропавловск-Камчатский, , 07:25 — REGNUM Действующий глава Елизовского района Камчатки Роман Василевский, которого называют вероятным новым председателем краевого правительства, заявил, что не намерен кардинально менять кадровый состав региональной власти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Премьер-министра Камчатки выберут 29 октября — кандидатура названа

В ходе пресс-конференции губернатор Камчатки Владимир Илюхин представил Василевского журналистам в качестве будущего председателя краевого правительства. Василевский заявил, что состав правительства менять не планирует.

«Уже есть правительство, оно работает. Сегодня оно полноценное. Те, кто сегодня работает, те и будут работать. Нужно сначала посмотреть, а потом уже менять», — привело слова Василевского ИА Кам 24.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатуру Романа Василевского на должность председателя правительства Камчатки выдвинул губернатор Илюхин. Официально он должен быть утвержден 29 октября. Эксперты назвали инициативу Илюхина о введении должности председателя правительства «ненужным маневром» и предостерегли Василевского: все «шишки» могут полететь в него, а губернатор Илюхин, который довел регион до депрессивного состояния, окажется не при чем.