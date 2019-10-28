Анкара, 28 октября 2019, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен провели телефонные переговоры на тему ситуации, сложившейся в Сирии, сообщает 28 октября пресс-служба президента Турции.
Разговор касался двусторонних отношений США и Турции, а также совместной борьбы с террористическими структурами.
Кроме того, Ибрагим Калын и Роберт О'Брайен обсудили вопросы подготовки визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, который намечен на 13 ноября.
Ранее сообщалось, что турецкий президент посетит США по приглашению Дональда Трампа.
Как сообщало ИА REGNUM, последними крупными переговорами между США и Турцией была встреча вице-президента и главы госдепа США с президентом Турции по вопросам приостановки военной операции «Источник мира» в Сирии.
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