Ереван, , 20:25 — REGNUM Встреча на уровне лидеров Армении и Азербайджана на данный момент не планируется, заявил на пресс-конференции сегодня, 28 октября, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, пояснив, что сейчас планируется продолжение встреч министров иностранных дел, что создаст основу уже для встреч на высшем уровне.

Зограб Мнацаканян Mfa.am

В ответ на вопрос, какой документ будет обсуждаться во время возможной встречи, Мнацаканян заявил, что стороны пока не работают над «написанными на бумаге конкретными формулировками», и продолжил: «Но это не означает, что мы не работаем над разными принципами и параметрами, чтобы уточнить, как мы можем построить ту необходимую пропорциональность обязательств между сторонами».

После встречи Пашинян — Алиев в марте 2019 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook заявил, что он, как новый человек, участвующий в процессе, должен получить разъяснения по Мадридским принципам.

Пашинян также отметил, что проблемы обширны и в ходе одного обсуждения их исчерпать невозможно.

На вопрос, завершился ли этот этап, Мнацаканян ответил: «За 27 лет было множество документов, последний из которых был в Казани. Были разные идеи, которые так или иначе были высказаны. Знакомство с процессом — это одно. Но это означает… премьер-министр очень хорошо владеет вопросом и, естественно, хочет еще больше углубиться».