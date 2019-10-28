Мадрид, , 19:29 — REGNUM «Обманутые ожидания заставили истощиться терпение миллионов латиноамериканцев, — пишет сегодня, 28 октября, испанское издание El Pais. — Протесты в регионе с самым большим уровнем неравенства на планете возрастают ошеломительными темпами от Гаити до Чили, от Центральной Америки до Анд. Найти простое объяснение для континента с двумя десятками стран и более чем 600 млн жителей, безусловно, едва ли возможно — вопреки готовности многих людей попытаться выстроить сюжет «латиноамериканской весны» […] или реконструировать заговор во главе с Венесуэлой».

Латинская Америка — это улей, гудящий от протестов. В некоторых случаях они происходят из-за ухудшения качества жизни, как, например, в Аргентине и Эквадоре, а также в Чили и несколько лет назад — в Бразилии. Народные протесты в этих странах (а также менее известные выступления студентов в Колумбии и на Гаити) не понять, не оглянувшись на движение «желтых жилетов» во Франции, на манифестации в Гонконге и совсем недавние митинги в Ливане. Однако есть и специфические проблемы: социальные потрясения десятилетиями остаются характерной чертой латиноамериканского политического пейзажа.

Нынешние протесты вспыхнули на фоне спада мировой экономики: из глобального кризиса 2008 года Латинская Америка вышла практически невредимой, зато сейчас оказалась наиболее уязвимым регионом. По прогнозам Международного валютного фонда (организации, на которую обратились взгляды почти всех протестующих), континент ждет рост в 0,2% — то есть фактически никакой. При этом ожидается подъем экономики азиатских стран на 5,9%, а африканских — на 3,2%.