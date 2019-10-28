Пекин, 28 октября 2019, 17:47 — REGNUM Заместитель главы администрации президента Белоруссии Николай Снопков в эксклюзивном интервью Синьхуа охарактеризовал отношения с КНР «стратегическим направлением внешней политики», которые за несколько десятилетий прошли путь, равный столетиям, сообщает 28 октября главное китайское информационное агентство.
По его словам, Белоруссию «привлекают успехи политики КНР по обеспечению устойчивого экономического роста и построению общества среднего достатка». С сильным Китаем сильной будет и Белоруссия, повторил Снопков слова президента республики Александра Лукашенко. Китай, отметил чиновник, делами доказывает, что нет маленьких экономик и неважных стран. Взаимная поддержка Пекина и Минска укрепляется, а взаимные обмены наращиваются несмотря на несопоставимость масштабов двух стран по численности населения и экономической мощи.