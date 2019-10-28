Пекин, , 17:47 — REGNUM Заместитель главы администрации президента Белоруссии Николай Снопков в эксклюзивном интервью Синьхуа охарактеризовал отношения с КНР «стратегическим направлением внешней политики», которые за несколько десятилетий прошли путь, равный столетиям, сообщает 28 октября главное китайское информационное агентство.

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По его словам, Белоруссию «привлекают успехи политики КНР по обеспечению устойчивого экономического роста и построению общества среднего достатка». С сильным Китаем сильной будет и Белоруссия, повторил Снопков слова президента республики Александра Лукашенко. Китай, отметил чиновник, делами доказывает, что нет маленьких экономик и неважных стран. Взаимная поддержка Пекина и Минска укрепляется, а взаимные обмены наращиваются несмотря на несопоставимость масштабов двух стран по численности населения и экономической мощи.