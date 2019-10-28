Гонконг, Китай, , 17:35 — REGNUM Группа гонконгских студентов представила компьютерную игру, посвященную месяцам протестов и массовых беспорядков в Гонконге, 28 октября передает агентство Reuters.

По словам создателей игры, они не хотели «призывать участвовать в протестах», их игра просто позволяет почувствовать, каково быть «на переднем крае» беспорядков.

Создатели уверяют, что игрокам не будет позволено «ничего незаконного» — по сюжету они не смогут избивать полицейских, зато смогут строить баррикады и спасаться от облаков слезоточивого газа. Релиз игры ожидается в ноябре 2020 года.

Читайте также: В Гонконге прошел митинг в поддержку сепаратистов Каталонии