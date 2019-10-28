* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Париж, , 15:24 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд, назвал ликвидацию лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, «тяжелым ударом», но не «смертельный» для организации, сообщает Le Figaro.

«Я думаю о семьях жертв терактов: теперь они знают, что глава террористической организации, которая спонсировала теракты, мертв», — отреагировал Франсуа Олланд в эфире французского телеканала.

«Это победа всей коалиции», — добавил он.

По словам бывшего президента Франции, это тяжелый удар, потому что ликвидировали лидера организации, но это не смертельный удар, потому что у террористической организации, которая не имеет своей территории, всё еще есть бойцы, и их число может вырасти, если возникнут проблемы в лагерях, где их удерживают курды в Сирии.

«Работа еще не окончена», — отметил бывший глава государства, критикуя уход США из Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что смерть лидера террористическое организации является ударом по структуре, но это только шаг.

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