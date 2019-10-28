Москва, , 14:48 — REGNUM Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») назвал своевременной инициативу введения уголовного наказание за рекламу наркотиков в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

«Инициатива президента является своевременной», — отметил Левин.

Учитывая высокую опасность наркотиков для современного общества, где наиболее уязвимой частью являются несовершеннолетние, пропаганда их потребления и информация о способах получения — то есть фактически их реклама, распространяемая посредством сети интернет, может расцениваться как уголовное преступление против здоровья общества, указал парламентарий.

Госдума в весеннюю сессию приняла закон о внесудебном ограничении доступа к интернет-публикациям, содержащим информацию о способах изготовления и применения наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о том, где их можно приобрести. Закон вступил в силу с мая 2019 года.

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