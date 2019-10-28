Золотое, 28 октября 2019, 13:59 — REGNUM Конфликт в Донбассе будет остановлен дипломатическим путём, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с участниками незаконных вооружённых формирований в посёлке Золотое, сообщило 27 октября издание «Левый берег».
Зеленский попытался объяснить боевикам, что дипломатический путь решения проблемы предусматривает разведение войск, а также переговоры, в частности, с президентом России Владимиром Путиным.
На призыв решать проблему силой президент Украины ответил:
Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью «РИА Новости» заявил, что Зеленскому диктует правила игры небольшая кучка фашиствующих радикалов, а он не может их успокоить.
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