Золотое, , 13:59 — REGNUM Конфликт в Донбассе будет остановлен дипломатическим путём, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с участниками незаконных вооружённых формирований в посёлке Золотое, сообщило 27 октября издание «Левый берег».

Гражданская война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Любая война заканчивается дипломатией. Так везде было и будет в мире. И у нас так будет», — рассказал он.

Зеленский попытался объяснить боевикам, что дипломатический путь решения проблемы предусматривает разведение войск, а также переговоры, в частности, с президентом России Владимиром Путиным.

На призыв решать проблему силой президент Украины ответил:

«Знаешь, иногда лучше заморозить какое-то движение, чтобы вырасти, как Южная Корея. Чтобы показать экономику. Пока стреляют — экономики не будет».

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью «РИА Новости» заявил, что Зеленскому диктует правила игры небольшая кучка фашиствующих радикалов, а он не может их успокоить.

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