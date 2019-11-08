Вашингтон, , 06:46 — REGNUM Турецкая наступательная операция «Источник мира» вошла в историю как краткая, но весьма значимая фаза запутанной ближневосточной игры. За 18 дней, пока она длилась, стала ясна неявная суть этих событий. О том, что осталось за кадром и как сплелись в одной операции интересы России, Турции и США, пишет обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Все три стороны защищали на этом этапе свои интересы, и для каждого занятая позиция была принципиальной, а от выигрыша зависело слишком много. Казалось бы, эти интересы противоречили друг другу, и тем не менее, быстро меняющиеся события показали такое мастерское маневрирование всех трёх игроков, которое позволило каждому одновременно завершить борьбу с высоко поднятой головой.

Дональд Трамп сумел вывести из Сирии войска, в глазах избирателей накануне выборов предстать победителем турок и защитником курдов — причём за счет дипломатии, а не жизней своих солдат. Реджеп Эрдоган избавился от ненужной ему американо-курдской дружбы, гарантировал безопасность границы и сохранил позитивные отношения с Россией. Россия же предстала страной, сама угроза конфликта с которой способна заставить турок спасовать, наладила диалог между Дамаском и курдами, подтвердила свою ценность как союзника и значительно увеличила подконтрольную сирийской армии территорию.

Как именно была разыграна столь примечательная комбинация — читайте в лонгриде Ивана Кузнецова «Как Трамп, Путин и Эрдоган сообразили на троих в Сирии».