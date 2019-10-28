Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM В Законодательное собрание Ленинградской области в понедельник, 28 октября, внесен законопроект, дополняющий право на получение бесплатных земельных участков многодетным семьям правом на получение земельного сертификата.

Документ внесен губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и рядом депутатов фракции «Единая Россия», сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Напомним, в июле 2018 года в регионе был принят областной закон №75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области». После начала его действия начался мониторинг мнений многодетных семей о реализации на практике этого закона. В результате были подготовлены соответствующие поправки в этот и еще один нормативный акт, которые касаются введения так называемого «земельного капитала».

«Теперь у родителей, имеющих трех и более детей, будет выбор между получением земельного участка в собственность в предусмотренном законом порядке и земельного капитала. Право на земельный капитал будет подтверждаться именным сертификатом «Земельный капитал в Ленинградской области», на который можно будет приобрести на территории региона земельный участок в границах населенного пункта либо дачного некоммерческого партнерства», — пояснили в областном парламенте.

По земельному сертификату многодетная семья сможет приобрести участок в любом районе Ленинградской области, как у государства, так и у частного лица. Решение об использовании участка под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство или садоводство будет принимать сама многодетная семья.

«Сертификат ограничен суммой, но дает свободу выбора. Сегодня, если многодетная семья хочет получить землю, сделать это можно лишь в своем муниципальном образовании <…> Благодаря сертификату можно купить землю там, где хочет семья и какую она хочет», — пояснил один из инициаторов поправок, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Ломов («Единая Россия»).

«Земельный капитал даст многодетным семьям возможность выбрать наилучший вариант для конкретной семьи», — добавил он.

Номинал сертификата будет определять правительство Ленинградской области ежегодно перед формированием бюджета. Размер земельного капитала будет ежегодно индексироваться с учетом инфляции.

Планируется, что в 2020 году около 500 многодетных семей Ленобласти уже смогут получить земельные сертификаты.

Еще одной поправкой в закон предусматривается, что участки, выделенные из муниципальной собственности для передачи многодетным семьям, должны быть обеспечены транспортной инфраструктурой.