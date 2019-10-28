Багдад, , 13:13 — REGNUM Пресс-секретарь премьер-министра Ирака Адиля Абдула Махди Саад аль-Хадаити заявил, что глава правительства не намерен уходить в отставку, об этом 28 октября сообщает Kurdistan.ru.

Абдул Махди (сс) LaGrandeOurs

«Абдул Махди не уйдет в отставку в критический для страны момент. Отставка правительства может ухудшить ситуацию», — подчеркнул аль-Хадаити в комментарии изданию.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются несколько идей. Граждане страны недовольны высоким уровнем коррупции и отсутствием рабочих мест.

В ходе столкновений с полицией в воскресенье, 27 октября, погибли порядка 80 манифестантов.

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