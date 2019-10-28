Кызыл, , 12:23 — REGNUM Руководство Монголии одержимо проектом строительства железных дорог на своей территории и сотрудничеством с Россией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тувы, об этом заявил глава республики Шолбан Кара-оол, подводя итоги своего визита в соседнюю страну.

«Готовность присоединиться к проекту Кызыл-Курагино была не просто налицо. В настоящее время существует даже несколько вариантов присоединиться к нашему проекту, и обсуждается строительство нескольких вариантов железнодорожных веток», — отметил он.

Глава обсудил с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой вопрос развития пропускного пункта Боршоо — Хандагайты. По его словам, до города Улангома, расположенного рядом с КПП, уже построена асфальтированная дорога из Улан-Батора. Кроме того, идет работа над автотрассой до границы с Китаем.

«Со своей стороны я рассказал о планах федеральных властей выделить 600 млн для обустройства КПП. В 2021 году он должен стать многосторонним», — отметил Кара-оол.

Напомним, в Туве ранее не раз заявляли о намерении продлить железную дорогу Кызыл-Курагино до Монголии и далее в Китай. Как сообщало ИА REGNUM, это позволит республике стать одной из важных точек в проекте «Пояса и пути», продвигаемого Пекином.

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