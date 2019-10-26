Кызыл, , 02:54 — REGNUM 26 октября в аэропорт Кызыл прилетит первый международный рейс из Монголии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тувы.

Предполагается, что первый технический рейс монгольской авиакомпании «Хунну Эйр» позволит уточнить организационные меры, необходимые для последующей организации регулярного авиасоощения через аэропорт Кызыл в соответствии с требованиями международных стандартов.

Аэропорт Кызыл получил статус международного в конце августа 2019 года. В ближайшее время власти Тувы рассчитывают организовать регулярное воздушное сообщение с Улан-Батором и Улангом (Монголия), а также Пекином и Урумчи (Китай).

После реконструкции, завершенной в 2018 году, аэропорт Кызыл в состоянии принимать авиалайнеры любого типа. Открытие монгольского направления значительно увеличит возможности экономического и торгового сотрудничества, особенно важного для жителей приграничных районов Тувы.

Предполагается, что к 2030 году пассажиропоток аэропорта Кызыл возрастет с имеющихся 33,7 тысяч до 249,3 тысяч человек в год.

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