Республика Беларусь, , 11:06 — REGNUM Военные Белоруссии и России проведут наблюдательный полёт над Латвией. Об этом сообщает белорусское министерство обороны.

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Уточняется, что полёт будет совершён с 28 октября по 1 ноября в соответствии с положениями Договора по открытому небу, пишет агенство БЕЛТА. Планируется, что для этих целей будет задействован российский самолёт наблюдения Ан-30Б.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Согласно договору, его участники имеют право совершать облёты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. На сегодняшний день участниками договора являются 34 государства.