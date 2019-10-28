Тбилиси, , 10:47 — REGNUM 28 октября парламентский комитет по правовым вопросам начинает обсуждение проекта, инициированный правящей командой. Согласно проекту, в Грузии следует провести переход на пропорциональную избирательную систему. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Парламент Грузии Berdo Maghularia

Проект предусматривает, что количество голосов, которые получит политическая партия, будет умножено на 150 для определения количества мандатов, и будет разделено на общее количество голосов, полученных всеми политическими партиями, участвующими в выборах. Мандат (мандаты) получат все партии, которые наберут количество голосов, достаточных для получения по меньшей мере одного мандата. Одновременно конституционный законопроект не предусматривает возможности участия в выборах избирательных блоков на парламентских выборах.

Парламентские выборы в Грузии пройдут в 2020 году. Сейчас в Грузии действует смешанная избирательная система. Введение пропорциональной избирательной системы было одним из требований митингующих в Тбилиси с 20 июня.