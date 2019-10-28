Багдад, , 09:57 — REGNUM Студенты присоединились к акциям протеста на площади Тахрир в столице государства, городе Багдад, об этом 28 октября сообщает Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

Как отмечаются участники демонстраций, многие учебные заведения были закрыты в связи с протестами, устраиваемыми в кампусах. Данное решение привело к тому, что часть учащихся присоединились к протестам на улицах городов.

Напомним, столкновения между протестующими в Багдаде и в ряде южных провинций страны привели к гибели десятков людей только за минувшие выходные.

Демонстранты на протяжении нескольких недель протестуют против высокого уровня коррупции, отсутствия рабочих мест в стране, а также общего снижения уровня жизни.

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