Горно-Алтайск, , 09:11 — REGNUM Депутаты регионального заксобрания Республики Алтай согласовали назначение прокурором региона Анатолия Богданчикова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента, ранее его кандидатуру, представленную генеральным прокурором России Юрием Чайкой, одобрили в профильном комитете.

В ходе обсуждения на сессии Эл Курултая, кандидат обещал стоять на страже соблюдения законности и реагировать на любые обращения граждан. Он также отметил, что намерен перевезти семью из соседнего Барнаула в Горно-Алтайск.

Анатолий Богданчиков родился в 1969 году в посёлке Силантьевка Кустанайского района Казахской ССР. В 1995 году окончил Алтайский государственный университет и начал службу в органах прокуратуры Алтайского края. В октябре 2016 года указом президента России он был назначен на должность прокурора Ставропольского края, где работал до настоящего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, его место в Ставрополье займёт бывший зампрокурора Омской областиАлександр Лоренц. Его кандидатура была согласована региональными парламентариями 17 октября.

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