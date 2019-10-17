Ставрополь, , 15:04 — REGNUM Депутаты думы Ставрополья согласовали назначение советника юстиции третьего класса Александра Лоренца на должность прокурора края. Кандидатуру, предложенную генпрокурором РФ, парламентарии поддержали единогласно, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе краевой думы.

Участие в заседании принял и заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин. Он заявил, что вопрос о замене прокурора Ставрополья рассматривается в порядке плановой ротации Генеральной прокуратурой России. Бывший прокурор края Анатолий Богданчиков, который занимал этот пост с 2016 года, по словам Демешина, уходит на аналогичную должность в другой регион.

Александр Лоренц в органах прокуратуры служит более четверти века. За это время он прошел путь от стажера помощника прокурора района до первого заместителя прокурора Омской области. На последней должности он пребывает с августа 2012 года. Является почетным работником прокуратуры, награжден нагрудным знаком «За безупречную службу».

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