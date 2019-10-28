Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Член Конгресс Соединённых Штатов от Демократической партии Кeти Xилл подала в отставку. О своём уходе с занимаемого поста Хилл написала в Twitter, опубликовав также своё письменное заявление об отставке.

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«Сегодня я с разбитым сердцем объявляю о своей отставке из Конгресса, — написала Хилл. — Это самое трудное, что мне когда-либо приходилось делать, но я считаю, что это самое лучшее для моих избирателей, моего сообщества и нашей страны».

Как сообщает издание USA Today, такое решение конгрессмен приняла после поступивших в её адрес обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками. На прошлой неделе комитет по этике Палаты представителей начал расследование заявлений о сексуальных отношениях Хилл с сотрудниками. Хилл все обвинения опровергала.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года стало известно, что два члена Палаты представителей Конгресса США получили порицание за сексуальные домогательства. Речь идёт о республиканском депутате от Северной Каролины Марке Мидоусе и представителе Демпартии от штата Невада Рубене Кихуэну. Кихуэну получил порицание за «регулярные нежелательные ухаживания за коллегами по работе». После этого конгрессмен заявил, что не будет переизбираться и покинет конгресс в январе 2019 года. Мидуоса обвинили в бездействии при выявлении случаев домогательств в его офисе. Ему придется заплатить более $40 тыс. в виде зарплаты, которую он выплачивал сотруднику, обвиненному в домогательствах.