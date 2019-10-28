Копенгаген, , 08:36 — REGNUM В новой книге бывшего сотрудника Контрразведки Дании (Politiets Efterretningstjeneste) Франка Йенсена под названием «Мой отец был шпионом» («Min far var spion») говорится о том, что в годы Холодной войны группа датских разведчиков вела работу против государств «Восточного блока» с тем, чтобы выяснить, есть ли у СССР планы по вторжению в Данию.

В книге говорится о том, что отец Франка Йенсена — Эрнст Йенсен — являлся частью этой группы, в состав которой входило порядка 15−20 разведчиков. Они выполняли задания по сбору различных данных как на территории Дании, так и в странах Восточной Европы. Группа под названием «Шпионский круг» (Spioncirklen) действовала на протяжении 15 лет и не входила в состав Военной разведки (Forsvarets Efterretningstjeneste); о её существовании не знало даже большинство датских политиков. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Вскрытие информации о существовании «Шпионского круга» не стало неожиданностью для датских экспертов. Так, один из них — Ханс Кристиан Бьерг — заявил, что создание секретной группы в годы после оккупации было весьма ожидаемым шагом.