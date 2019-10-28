* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Москва, , 01:37 — REGNUM Важным шагом на пути борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвало Министерство иностранных дел Германии ликвидацию лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщается на официальной странице МИД Германии в Twitter.

«Важный шаг в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая должна быть продолжена с полной силой. Сегодня наши мысли также с бесчисленным количеством невинных жертв террора Багдади», — говорится в сообщении.

О смерти главы террористов заявил президент США Дональд Трамп в ходе операции ВС США на северо-востоке Сирии. Он заявил о том, что аль-Багдади покончил с собой, когда не смог сбежать через подземный тоннель. Вместе с ним смерть постигла трое детей террориста.

Тем временем в Минобороны РФ сказали, что у них нет достоверной информации о действиях США по ликвидации лидера террористов.

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