Доха, , 17:05 — REGNUM Посол Катара в Турции Салем бин Мубарак аш-Шафи назвал соглашение между Турцией, Россией и США о зоне безопасности в Сирии победой Анкары, об этом 27 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат также подчеркнул, что его страна всегда поддерживала законное право Турции защищать свою национальную безопасность.

Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии, воспользовавшись выводом американских войск. Целью Анкары были курдские повстанцы на севере страны.

В ходе последующих переговоров руководства Турции с США, а затем с Россией, были достигнуты соглашения о прекращении огня и создании зоны безопасности на севере Сирии.

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