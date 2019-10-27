Эр-Рияд, , 15:50 — REGNUM Руководство арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, переместило свои военные части в город Аден в Йемене, об этом 27 октября сообщает королевское агентство SPA.

Официальной причиной переброски частей называется стремление соответствовать требованиям в текущих условиях. Ранее в йеменском Адене руководство операциями осуществляли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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