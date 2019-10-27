Иерусалим, , 15:09 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал к созданию в стране «широкого правительства национального единства» об этом 27 октября сообщает Al Arabia.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая перед кабинетом министров, Нетаньяху подчеркнул, что широкая коалиция необходима Израилю для обеспечения безопасности своего государства в сложных условиях, сложившихся в регионе.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля не смог сформировать правительство, поэтому этой проблемой в настоящее время занимается лидер коалиции «Кахон-Лаван» Бенни Ганц. В случае его провала, страну ждут третьи в 2019 году парламентские выборы.

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