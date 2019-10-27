Багдад, , 15:24 — REGNUM В результате авиаудара международной коалиции, возглавляемой США, по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке были уничтожены пятеро террористов, об этом 27 октября сообщает Kurdistan24.

Спецоперация прошла на севере спорной провинции Киркук, где позиции боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему сильны.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года заявили о полном уничтожении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на это террористы продолжают совершать нападения на военных и гражданских в стране.

Особенно сильны позиции террористов в спорных между Иракским Курдистаном и Багдадом регионах, причиной тому является вакуум власти на данных территориях.

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