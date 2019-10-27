Николаев, Украина, , 09:58 — REGNUM Глава партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Николаевской области Денис Янтар опубликовал видеозапись с заявлением, в котором сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ «выбить» незаконные националистические бандформирования из Золотого, но те отказываются покидать территорию. Видеозапись была опубликована 26 октября в социальной сети Facebook.

Националист отметил, что представители незаконных вооруженных формирований встретились в Золотом с президентом Украины. Однако в какой-то момент «разговор не сложился» и по имеющейся информации «участников акции «Последний блок-пост» будут выбивать из Золотого». Янтар отметил, что националисты не намерены никуда уходить. «Мы знаем, что мы никуда не уйдем. А там пусть делают как знают», — отметил Янтар.

Зеленский о разговорах с националистами: «Получились эмоциональными»

ИА REGNUM напоминает, что ранее Владимир Зеленский посетил населенный пункт Золотое. У президента Украины, как он сам позже написал, состоялся «эмоциональный разговор» с представителями незаконных бандформирований. Позже в так называемом штабе ООС сообщили, что верховный главнокомандующий Украины в Золотом общался с лицами, которые «не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных Сил».

Оказывается: Зеленский в Донбассе говорил с вооруженными самозванцами