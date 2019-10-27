Вашингтон, , 02:08 — REGNUM В результате военного конфликта между Россией и НАТО в Восточной Европе Москва неизбежно потеряет Калининградскую области, которая затем отойдет к Польше. То, как будет развиваться вероятный конфликт в Прибалтике, спрогнозировал в докладе «How to defend the Baltic States» научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер.

По предположениям автора, военные действия начнет Россия, пытаясь вернуть в сферу своего влияния прибалтийские республики.

Несмотря на то, что авиационные ресурсы России уступают таковым НАТО, сообщает Хукер, маловероятным представляется, что альянс сможет в короткие сроки задействовать всю имеющуюся боевую авиацию. Кроме того, известную угрозу представляют «базирующиеся в Калининграде высокопроизводительные передовые системы противовоздушной обороны».

»До тех пор, пока они не будут сокращены или ликвидированы, военно-воздушным силам НАТО будет сложно работать в полном объеме или с приемлемыми потерями», — говорится в докладе.

Поэтому автор предполагает рассмотреть целесообразность захвата области с земли. Существенную роль в этой операции предстоит сыграть польской армии, и именно Варшаве Калиниград будет передан по окончанию операции. Кроме того успешность операции зависит от того насколько будет увеличен контингент НАТО в Прибалтике.

По мнению Хукера, потеря Калинграда для России неизбежна. А через две недели после начала кампании Путин уйдет в отставку, предположил автор.