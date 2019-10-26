Анкара, , 23:58 — REGNUM Глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин рассказал о маршрутах патрулирования военной полиции России, об этом 26 октября сообщает RT.

Российская военная полиция в Сирии Mil.ru

«26 октября колонны российской военной полиции осуществили патрулирование по маршрутам Каракозак — Кобани — Коран и обратно, Камышлы — Факира, Камышлы — Сималька», — отметил командующий в комментарии изданию.

Напомним, Вооруженные силы России осуществляют патрулирования приграничных территорий Сирии в соответствии с соглашением, достигнутым во время переговоров президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом по поводу урегулирования конфликта на севере Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Турции открыли огонь по позициям сирийских курдов на севере страны