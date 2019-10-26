Тегеран, , 18:00 — REGNUM 25 октября президент Ирана Хасан Рухани в ходе разговора со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро заявил, что США не удалось продвинуть в регионе свои планы по осуществлению переворота в Исламской республике Иран. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Вспоминая недавний политический кризис в Венесуэле, иранский лидер подчеркнул, что Иран и Венесуэла преподали хороший урок Вашингтону своими настойчивостью и упорством. Он заявил, что, сорвав заговоры Белого дома, страны получили колоссальный опыт противостояния с американским руководством.

Хасан Рухани отметил, что Иран и Венесуэла поддерживают друг друга фактически во всех международных вопросах, добавив, что «помимо укрепления финансового сотрудничества, ИРИ готова передать Венесуэле свой опыт в развитии сельского хозяйства, техники и инфраструктуры».