Гома, Конго, , 12:33 — REGNUM 25 октября в городе Гома, находящемся на востоке ДРК, прошла встреча военачальников из стран Района Великих озер с целью обсуждения планов и методов укрепления безопасности в странах региона.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, представитель вооруженных сил ДРК генерал Леон-Ричард Касонго сообщил, что военные руководители из Танзании, Уганды, ДРК, Бурунди и Руанды обсуждали не только проблему отсутствия безопасности на востоке ДРК, но также и способы повышения безопасности в странах-участницах встречи.

Руководители вооруженных сил стран провели встречи после того, как было достигнуто соглашение между президентами 11 стран Района Великих озер в городе Кампала, Уганда, по ведению борьбы с боевиками повстанческой группировки M23 (The March 23 Movement — Движение 23 марта).

Эксперты считают, что встреча была проведена своевременно после того, как главы государств подтвердили критическую ситуацию в области безопасности в районах городов Бени, Минембве и Рутшуру, провинции Южное Киву, а также прибрежных районах бассейна реки Рузизи.