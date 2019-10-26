Москва, , 13:57 — REGNUM О своих иллюзиях по поводу верховенства права в США рассказала освобождённая гражданка России Мария Бутина в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.

По словам Бутиной, она наивно считала, проживая в США, что находится в правовом государстве. И даже после показаний, которые она дала в комитете сената по разведке и после первого обыска у неё в доме, Бутина не верила, что ей можно что-то предъявить, как невиновному человеку.

Как пояснила Бутина, сообщения из её Twitter, которые были учтены обвиняющей стороной, были ужасно переведены, что потом сыграло отрицательную роль при составлении обвинения против неё. Так, выражение «техника на грани фантастики» было переведено как Secret equipment (секретное оборудование). На основании таких нелепых мелочей и строилось обвинение.

Бутина отметила, что против неё в США писали «всякие гадкие статьи», но она считала их несерьёзными. В итоге получилось так, что, как полагает Бутина, когда агенты ФБР поняли после общения с ней, что секретов у неё нет, то решили её обвинить «хоть в чём-то».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Мария Бутина не исключает некоторые юридические шаги, которые она сделает для зашиты и восстановления своей репутации