Мадрид, , 07:33 — REGNUM «Когда активность сторонников независимости пошла на спад и при этом была дискредитирована эпизодами насилия на прошлой неделе, университеты превратились в последний оплот, где протесты против приговора Верховного суда лидерам движения продолжились, — пишет сегодня, 26 октября, испанское издание ABC. — Вместе с Профсоюзом студентов каталонских стран (SEPC), близким к партии CUP и выступившим в роли главного агитатора, кампусы государственных каталонских университетов с понедельника 14-го числа, когда стал известен приговор, живут в условиях чрезвычайной ситуации».

В то время как на прошлой неделе профсоюзы назначили забастовку на среду, 23 октября, четверг, 24 октября, и пятницу, 26 октября, учеба на многих факультетах прекратилась еще в понедельник, 21 октября. Студенческие выступления продолжились на этой неделе — вопреки тому, что официальная забастовка объявлена не была. Движение за независимость рассчитывало, что учеба так и не возобновится: скоординированное проведение пикетов и многочисленные баррикады у входов на факультеты мешали свободному передвижению учащихся.

Столкнувшись с такой ситуацией и устав от невозможности посещать занятия, а также от угроз сторонников независимости, десятки учеников с факультетов права, экономики и архитектуры Университета Барселоны и Политехнического университета Каталонии решили вчера прорваться сквозь барьеры, установленные университетскими сепаратистами. Они штурмовали баррикады в прямом смысле слова и в результате смогли попасть в аудитории. «Мы открыли доступ в университет», — радовалось объединение студентов-конституционалистов S’ha acabat! в Telegram.