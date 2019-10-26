Москва, , 03:40 — REGNUM В первую очередь после возвращение на Родину российская гражданка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, намерена вернуться к семье. Об этом она рассказала на борту самолета Майями — Москва журналистам, сообщает РИА Новости.

«Домой хочу… На сегодняшний день я просто хочу вернуться к своей семье и сказать спасибо всем, кто меня поддерживал», — поделилась она.

Бутина подчеркнула, что первое, что она хочет сделать — это обнять своего отца, который встретит ее в столичном аэропорту «Шереметьево». Она добавила, что не справилась бы в заключении без поддержки, в том числе и со стороны неравнодушных граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, российская гражданка Мария Бутина вылетела из американского Майями в Москву. Прибытие самолета в аэропорт «Шереметьево», согласно онлайн-расписанию авиарейсов, ожидается в 11:39. В аэропорту Бутину встретит ее отец.

Читайте ранее в этом сюжете: Бутину перевели в бизнес-класс в самолете