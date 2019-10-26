Сантьяго, , 02:58 — REGNUM Около миллиона человек вышли на протестный митинг в центре чилийской столицы Сантьяго, сообщает агентство Reuters.

«Сегодня исторический день… В центре проходит мирная демонстрация почти миллиона человек, которые грезят о новом Чили», — заявил губернатор Сантьяго.

Отмечается, что пока митинг проходит мирно, столкновений протестующий с полицией не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о 500 тысячах человек, вышедших на митинг в Сантьяго. Отмечалось, что люди продолжали собираться в центре города и на прилегающих улицах.

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