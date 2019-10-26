Москва, , 02:37 — REGNUM Экипаж самолета Майями — Москва угостил освобожденную из американской тюрьмы российскую гражданку Марию Бутину тульским пряником, сообщает РИА Новости.

«А меня уже пряником угостили», — заявила она.

Также после взлета российскую гражданку перевели в бизнес-класс. Бутина поделилась и своими планами на будущее — она намерена отправиться в родной Барнаул 28 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолет с российской гражданкой Марией Бутиной, освобожденной из американской тюрьмы, вылетел из Майями в Москву. Прибытие рейса в столичный аэропорт «Шереметьево» ожидается в 11:39 по московскому времени 26 октября. Там Бутину встретят ее родители.

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