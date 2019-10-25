Москва, , 23:48 — REGNUM На авиабазе ВВС ЮАР «Вотерклуф» состоялись торжественные мероприятия в честь визита авиагруппы дальней авиации ВКС России, сообщает 25 октября группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил РФ.

Торжественные мероприятия прошли с участием министра обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкакула. Она осмотрела российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и поприветствовала военнослужащих ВКС РФ.

Затем состоялась воздушная часть торжественной церемонии с участием пилотажной группы ВВС ЮАР на истребителях Saab JAS-39 Gripen и Hawk.

«У нас хорошие отношения с Россией, и очень хорошо, что российские экипажи оказались здесь. Прилет авиагруппы ВКС России осуществлён в рамках взаимодействия между нашими странами и нашими ВВС. Верю, что прилет самолетов дальней авиации ВКС России будет способствовать дальнейшему развитию взаимодействия между Россией и ЮАР. В нашей стране хорошо понимают ту цену, которую заплатила Россия, чтобы уровень жизни на континенте был лучше, особенно для развития ЮАР», — сказал командующий национальными вооружёнными силами ЮАР генерал Солли Шоке.

В свою очередь, командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш поблагодарил военных ЮАР за тёплый приём и предложил им совершить ответный дружественный визит в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, визит авиагруппы дальней авиации ВКС России в ЮАР начался 23 октября и совпал с началом работы экономического форума «Россия — Африка» в Сочи.

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