Москва, , 20:42 — REGNUM Эксперты концептуально поддержали законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций (так называемый законопроект «о регуляторных песочницах»). Их предложения будут учтены при дальнейшей доработке документа перед внесением в Госдуму. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики Людмила Бокова по итогам семинара-совещания о законопроекте.

«Все участники совещания поддержали законопроект, они понимают, что он очень важен. Обсуждения дают возможность внести предложения, которые необходимы для улучшения документа», — отметила сенатор.

Так, эксперты отметили, что необходимо определить, как опыт отдельных экспериментальных территорий применить ко всей стране. «Этот процесс нужно сделать максимально быстрым и облегченным», — считает главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин. Также он отметил, что к «регуляторным песочницам» необходимо привлекать не только отечественные, но и зарубежные компании для повышения инвестиционного потенциала национальной экономики.

Помимо этого, «регуляторные песочницы» должны создаваться не только на центральных площадках страны, например, в «Сколкове», Зеленограде или Иннополисе.

«Важно, чтобы было понятно, как применять их на Алтае или в Краснодаре, где может развиваться цифровое сельское хозяйство, или в Омске, где активно развивается робототехника, и так далее. Регионы станут зоной для привлечения инвестиций», — считает председатель Совета ТПП по развитию информационных технологий и цифровой экономики Николай Комлев.

Кроме того, в случае положительного завершения эксперимента, необходимо обеспечить ускоренную процедуру изменения законодательства.

Директор департамента правовых основ цифровой экономики Министерства экономического развития России Антон Лебедев отметил, что в Правительстве постараются учесть предложения экспертного сообщества.

«Сегодняшний высокопрофессиональный диалог позволит сделать законопроект не просто передовым, но и грамотным», — заключил он.

Напомним, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России», председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Андрей Турчак заявил, что Совет готов помочь Минэкономразвития РФ ускорить работу над законопроектом. Позже, на одном из заседаний Совета, Андрей Турчак заверил, что законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.

Законопроект «о регуляторных песочницах» определяет порядок инициирования, установления, реализации, мониторинга реализации и оценки результативности экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.