Москва, , 17:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не сможет стать правее своего предшественника Петра Порошенко, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 25 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Зеленский почему-то считает, что если постепенно отходить от своих позиций, то с националистами удастся договориться, — сказал эксперт. — Зеленскому хотелось бы чтобы все успокоилось и у него было желание что-то менять. Но если в Европе увидят, что обязательства, которые были взяты Зеленским, в том числе в Париже, не исполняются то она может снять санкции (с РФ — прим. ИА REGNUM). А Зеленский никогда не будет правее Порошенко. Он никогда не сможет договориться с радикалами таким образом, чтобы они его посчитали своим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 октября на Украине прошли акции «Нет капитуляции». Их участники члены радикальных националистических организаций выступают против присоединения Киева к «формуле Штайнмайера».

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