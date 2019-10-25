Москва, 25 октября 2019, 17:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не сможет стать правее своего предшественника Петра Порошенко, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 25 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 октября на Украине прошли акции «Нет капитуляции». Их участники члены радикальных националистических организаций выступают против присоединения Киева к «формуле Штайнмайера».
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