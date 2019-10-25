Улан-Батор, 25 октября 2019, 16:32 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга провел переговоры с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом, прибывшим в Улан-Батор с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба администрации монгольского президента.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сельскохозяйственной отрасли и возможности сотрудничества в культурной сфере. Отдельно затронули тему экономических проектов.
Ключевым событием стал обмен мнениями о ходе реализации проекта экономического коридора Россия-Монголия-Китай и его составляющих.
Глава Тувы подтвердил, что в число проектов правительства России входит строительство железной дороги по маршруту «Кызыл — Курагино», которая внесет значительный вклад в развитие западных регионов Монголии.
Халтмаагийн Баттулга выразил надежду на то, что стороны будут активно сотрудничать в рамках этого проекта, а также займутся продвижением идеи экономического коридора Россия — Монголия — Китай.