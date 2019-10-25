Москва, , 16:29 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на прощение получения и увеличения срока действия многократной визы для иностранных граждан — работников предприятий территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября. Речь идет о визах для прибывающих в страну в целях осуществления трудовой деятельности.

В частности, законопроектом предлагается представителям и работникам иностранной организации — инвестора выдавать многократные деловые визы на срок до 1 года.

Многократная рабочая виза выдается иностранным гражданам, заключившим с резидентами ТОР и (или) СПВ трудовой договор, а также членам их семей на срок заключенного трудового договора, но не более чем на 3 года (вместо 1 года в соответствии с действующим законодательством). При этом трудовые обязанности иностранного гражданина должны быть непосредственно связаны с реализацией инвестиционного проекта.

Срок рассмотрения заявлений на визу — пятидневный.

«В целом реализация законопроекта позволит привлечь на территорию Дальневосточного федерального округа новых инвесторов, будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Дальневосточном федеральном округе и развитию экономического потенциала ТОР и СПВ», — отмечают в правительстве РФ.