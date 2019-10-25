Париж, , 16:00 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан совершит визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 27−28 октября, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Жан-Ив Ле Дриан встретится с главным наследным принцем Абу-Даби и заместителем верховного главнокомандующего шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, чтобы обсудить двусторонние отношения и ключевые региональные вопросы.

Глава МИД Франции также примет участие в открытии детского сада в лицее Луи Массиньона в Абу-Даби, одном из шести учреждений французской образовательной сети в ОАЭ.

Вместе с министром культуры и развития Норой Аль-Кааби Жан-Ив Ле Дриан откроет в Лувре Абу-Даби новую выставку «10 000 лет роскоши», на которой будут представлены 350 исключительных предметов из истории моды, ювелирных изделий, искусства и дизайна.

Известно, что глава французской дипломатии также посетит университет Сорбона в Абу-Даби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции посетил с двухдневным визитом Камерун.

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