Грозный, , 15:32 — REGNUM Северный Кавказ стал аутсайдером по числу заявок на конкурс «Лидеры России». Жители округа пока не спешат регистрироваться для участия в кадровом конкурсе, несмотря на то, что до окончания заявочного срока остается всего два дня.

В рейтинге активности Северо-Кавказский федеральный округ занял последнее место. Число участников региона составило лишь 3,6% всей численности населения. Самые низкие показатели активности демонстрирует Чечня — 0,02% от общей численности населения.

На втором месте от конца списка — Ингушетия с показателем 0,03%. По 0,06% у Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана, 0,08% — у Ставрополья.

Самыми активными участниками оказались жители Карачаево-Черкесии. Из этой республики подали заявки 0,22% от численности всего населения.

Напомним, прием заявок на третий сезон проекта «Лидеры России» стартовал 4 октября. В 2019 году конкурс проходит уже в третий раз. Подано уже почти 200 тысяч заявок на участие из всех регионов России и 64 стран мира. Самыми активными признаны жители Центрального федерального округа.

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