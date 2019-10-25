Москва, , 13:57 — REGNUM Два дня осталось до окончания регистрации на третий сезон конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

С момента старта третьего сезона подано около 200 тысяч заявок из всех регионов России и 64 стран мира. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров на пресс-конференции, посвящённой предварительным итогам заявочной кампании и старту дистанционного этапа конкурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

«На сегодняшний день мы получили около 200 тысяч заявок. Еще есть время успеть подать заявку на конкурс «Лидеры России». Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. У конкурсантов осталось два дня, чтобы заполнить биографическую анкету, записать и загрузить в систему видеоинтервью, которое является обязательным условием для доступа к дистанционному этапу», — призвал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. Он отметил, что особое внимание наставники и участники конкурса уделили теме женского лидерства, и это дало свои результаты.

«В прошлом году в конкурсе приняло участие 24% женщин. На сегодняшний день процент женщин уже составляет 27%», — сообщил руководитель конкурса.

Статистика участия опытных управленцев следующая: 7% заявок пришло от специалистов с опытом управления до 2 лет; 34% со стажем работы от 2 до 5 лет; с опытом управления от 5 до 10 лет — 35% зарегистрированных; более 10 лет — 24%. Возраст участников: 3% конкурсантов старше 50 лет, от 35 до 50 лет — 52,5%, в возрасте от 25 до 35 лет — 42%, до 25 лет — 2,5%. Нововведение третьего сезона — добавление к основному конкурсу трех специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из этих специализаций.

На сегодняшний момент по количеству регистраций лидирует специализация «Финансы и технологии» — общее число заявок 50 124; по специализации «Наука» пришло 18 200 заявок; «Здравоохранению» — 8047. Больше всего зарегистрированных участников из таких сфер, как строительство (8%), образование (7,2%) и государственная служба (6,6%). Затем следуют такие отрасли, как информационные технологии (5,4%), здравоохранение (5,1%), банки и страхование (5,1%), энергетика (5%), оптовая торговля (4,5%), транспорт и логистика (4,5%). Меньше всего регистраций от отраслей: машиностроение, ЖКХ, ритейл, консалтинг, добыча полезных ископаемых, научные исследования и разработки. Если характеризовать активность регионов по числу поданных от населения заявок, то лидерами рейтинга стали Центральный (34,5%), Приволжский (17,9%), и Северо-Западный (12,5%) федеральные округа. Далее идут Уральский (9,3%), Сибирский (9,2%) Южный (8,7%) округа. Замыкают Дальневосточный (4,3%), и Северо-Кавказский (3,6%) федеральные округа.

«К нам поступили заявки из 64 стран мира. При этом зарегистрировались конкурсанты из 16 новых стран, которые не были представлены в предыдущем сезоне. Это Сирия, Мальта, Нигер, Албания, Фарерские острова, Доминиканская республика, Босния и Герцеговина, Панама, Таиланд и другие», — уточнил Алексей Комиссаров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности. Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.