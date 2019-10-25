Москва, , 15:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который также является председателем медиасовета Русского географического общества (РГО), рассказал в пятницу журналистам о том, что скоро по всей России и за ее пределами пройдет «Географический диктант».

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«27 октября, в грядущее воскресенье, очно и в интернете состоится очередной диктант в полдень по местному времени», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин возглавляет попечительский совет РГО.

Песков также отметил, что в России диктант пройдет на 5831 площадке. Кроме того, его проведут в 109 других странах, в том числе — впервые — на французском языке. Участвовать в написании диктанта можно очно и с помощью интернета. Всего на нем предложат 40 вопросов.

Напомним, «Географический диктант» проводится в России с 2015 года. В 2017 году данная акция стала международной.