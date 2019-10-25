* талибов — запрещённая в России организация

Сари-Пуль, Афганистан, , 15:40 — REGNUM 24 октября официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Сари-Пуль (столица провинции — г. Сари-Пуль) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 8 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще пять получили ранения различной степени тяжести.

Национальная армия Афганистана Military.com

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории, прилегающей к соединяющей провинцию Сари-Пуль и провинцию Джаузджан (столица провинции — г. Шиберган) дороге.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено пять мотоциклов, принадлежавших талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.