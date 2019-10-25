Джелалабад, Афганистан, , 15:50 — REGNUM 24 октября официальные лица афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что на территории этого региона одна группа боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и одна группа боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались правительственным силам.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», 37 членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 18 мужчин и 19 женщин, и шесть боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сложили оружие и сдались Национальным силам безопасности и обороны.

По словам официальных лиц провинции Нангархар, вместе со сдавшимися членами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было 35 детей.

В этой связи глава Национального директората безопасности Афганистана в провинции Нангархар заявил, что члены этих группировок сдались на фоне активизации усилий Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению боевиков и обеспечению безопасности на территории вышеупомянутой провинции.