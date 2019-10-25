Латакия, Сирия, , 15:07 — REGNUM Сирийская арабская армия в ходе атаки 25 октября 2019 года захватила ряд холмов, расположенных к югу от города Кабани. Кабани — это горный город, расположенный на северо-востоке Латакии. Является важнейшим опорным пунктом боевиков в этой сирийской провинции.

Успехи сирийской армии Иван Шилов © ИА REGNUM

Город обороняют террористы из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

В атаке на Кабани 25 октября принимали участие подразделения 42-й бригады 4-й бронетанковой дивизии Сирийской арабской армии. Очередной штурм города направлен на то, чтобы достичь его окраин.

Террористы ожесточённо сопротивляются. Все предыдущие попытки взять Кабани были отбиты, т.к. боевики контролируют господствующие высоты. Сирийские военные из-за этого не могут долго удерживать позиции, захваченные на подступах к городу. По подобному сценарию события развивались и 24 октября, когда сирийские войска были вынуждены отойти.

Овладение Кабани откроет сирийской армии путь на важнейший опорный пункт джихадистов — город Джиср-эш-Шугур, расположенный в провинции Идлиб.